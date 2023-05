Carin León estrena su disco 'Colmillo de Leche': una carta de amor a la música

Entre los 18 temas también se encuentra 'Deja de Chingarme' una canción muy regional, que habla del sentimiento de una ex pareja y con la que mucha gente se va a identificar, sobre todo por el lenguaje coloquial y la temática que maneja la canción. 'Mi Alma Embrujada' es una canción regional mexicana que hace honor a la música cubana logrando tener una mezcla muy poderosa. 'Te Pedí' es una canción regional con mucha sensibilidad. 'Pedazo de Tonto' que evoca a la música country sin dejar el regional a un lado, con una letra muy fresca. Esto por sólo mencionar algunas.

"'Colmillo de Leche' es uno de los proyectos más importantes que he hecho a lo largo de mi carrera. Aquí muestro sentimientos y estilos que no me había atrevido a mostrar antes. Siempre, teniendo el regional presente como el alma de disco pero fusionado con flamenco, un poco de salsa, country, folklore americano, blues y soul. Todos, géneros que me han formado a mí como artista y como persona. El poder mezclarlo todo en un disco, es algo muy refrescante tanto a título personal como para el género de regional mexicano en general', dijo Carin León.

'Colmillo de Leche' está disponible desde el 18 de mayo en todas las plataformas.