Carin León se 'destapó' y reveló que extraña esa vida sin fama: "siempre fui muy normal"

Además, dijo que vive muy a gusto, de una manera muy sencilla y con comodidades que no tenía antes. En este mismo sentido, aseguró que no comprendía la magnitud que tiene el ser artista y ya no ve a sus colegas como personas diferentes, sino como personas "comunes", como lo dice él.

"Me ha devuelto la tranquilidad y antes tenía una responsabilidad de no embarrarla. Trato de brindar amor para todas partes y a mi música".

A pesar de esto, aseguró que extraña esa vida en donde podía estar relajado por ahí, sin que alguien se diera cuenta que está ahí para pedirle una foto. Por lo cual, reiteró que aprendió a revalorar todo y a vivir feliz a su manera.

Finalmente, destacó que para él ser feliz es un privilegio, más que tener un carro o una casa super costosa. Por lo que Carin León siempre busca tener esos espacios, en donde puede compartir con sus amigos y ser él.