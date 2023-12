El regreso de Ariana Grande a los estudios de grabación

Ariana Grande ha lanzado varios álbumes a lo largo de su carrera musical, algunos de los más famosos son: 'Yours Truly', 'My Everything', 'Dangerous Woman' y 'Sweetener'. Sin duda alguna, es una de las artistas más importantes en la industria musical y ha logrado conquistar importantes premios como: Grammy, American Music Awards, Brit Award y MTV Video Music Award.

En las últimas horas, la artista ha sido tendencia tras publicar en sus redes sociales que volvió a los estudios de grabación, por lo que se avecinan estrenos musicales y lo más probable es que lance un nuevo álbum en el año 2024.

Ariana utilizó su cuenta de Instagram para hacer el gran anuncio, allí publicó una serie de fotografías en las que se ve muy feliz en el estudio de grabación y cerca a los micrófonos. La noticia fue compartida con sus más de 380 millones de seguidores en esta cuenta, la publicación no estuvo acompañada de ningún mensaje.