Ariana Grande y el error por el que perdió su cabello ¿Por qué usa pelucas?

A través de un video que publico en su cuenta de Tiktok, reveló lo que le estaba pasando. En los últimos días, ha recibido varias críticas por cómo luce y ella se sinceró con todos.

"El punto más bajo de mi vida, es cuando me veía como ustedes consideran saludable, pero eso no era así en verdad. El cuerpo con el que me comparan, no era mi versión más saludable", expresó.

Asimismo, dijo que estaba obligada a usar el mismo peinado todo el tiempo, ya que no tenía un cabello en buen estado. Por lo cual, su mejor amiga pasó a ser la peluca. Mientras usaba este accesorio, estaba que su pelo creciera de la mejor manera, pero no fue así.

A sus 21 años, tuvo que pasar por un momento complicado en su vida. Revisó los comentarios que recibía en Tiwtter y estos la desbarataron. Por locual, se cuestionó por qué estaba haciendo eso, sino le hacía bien. Esto la llevó a alejarse de las cámaras y no ir a los eventos.