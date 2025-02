Alejandro Sanz ha demostrado una vez más que el verdadero éxito no solo se mide en premios y listas de popularidad, sino en la conexión con la gente. Durante la grabación del videoclip de Hoy no me siento bien, su colaboración con Grupo Frontera, el icónico cantautor español dejó una gran impresión en la agrupación mexicana con su actitud humilde y cercana.

Los integrantes de Grupo Frontera compartieron su asombro al ver cómo Sanz, lejos de mantener distancia, cruzaba la calle entre tomas para saludar y tomarse fotos con los vecinos que observaban la filmación. “Este hombre tiene años y años de carrera y la humildad no la deja atrás”, expresaron, resaltando la valiosa lección que les dejó su compañero de canción.

Pero la colaboración no solo les dejó una enseñanza personal, sino que también ha sido un éxito rotundo en las listas de popularidad. Hoy no me siento bien ha llevado a Alejandro Sanz de vuelta al top 10 del chart Latin Pop Airplay de Billboard, escalando del puesto 12 al 7. Este logro marca su regreso a los primeros lugares desde 2020, cuando alcanzó el top 10 con For Sale, junto a Carlos Vives.

Para Grupo Frontera, este hito es doblemente especial, ya que representa su primer top 10 en Latin Pop Airplay en su primer intento dentro de este género. La canción, que debutó en el puesto 12 el pasado 8 de febrero, ahora se posiciona entre los temas más escuchados de la música latina.

El anuncio de esta colaboración llegó con un mensaje enigmático por parte de Sanz en sus redes sociales: “Esto no es una canción, es una declaración”, una frase que ha desatado diversas interpretaciones entre sus seguidores. Hoy no me siento bien formará parte del próximo álbum de estudio de Sanz, el décimo quinto en su legendaria trayectoria.

Más allá del éxito en las listas, esta colaboración ha servido para reafirmar la esencia de Alejandro Sanz: un artista que, pese a su impresionante trayectoria, sigue valorando la cercanía con el público y demostrando que la grandeza también se mide en pequeñas acciones.