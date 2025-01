A Alejandro Sanz le ha gustado siempre el universo mexicano y por esta razón era cuestión de tiempo que cuajara una colaboración como la de Hoy no me siento bien, el nuevo tema con Grupo Frontera, que por fin está disponible en plataformas digitales.

Grupo Frontera es uno de los máximos exponentes de la música Méxica, un país muy querido y admirado por Alejandro en todos los sentidos. El esfuerzo constante por alcanzar nuevas alturas creativas es una de las principales características de esta formación que ha trabajado con artistas como Peso Pluma, Shakira, Carin Leon o Bad Bunny, con quien lanzó el hit un x100to. Recientemente lograron su primer Latin Grammy al Mejor Álbum Norteño por El Comienzo.

La colaboración en Hoy no me siento bien surgió de forma orgánica y natural por ambos artistas. En palabras de Grupo Frontera:

“Para nosotros trabajar una canción como “Hoy no me siento bien” con un artista de la talla de Alejandro Sanz nos da mucho orgullo porque le tenemos un respeto infinito (…) Estamos encantados con el resultado final. La fusión de géneros le da una dimensión brutal al tema y el hecho de haberlo podido trabajar mano a mano con él y Edgard nos permitó añadir un trocito de nuestro imaginario musical en la canción de una manera muy natural.”

Del mismo modo que con Palmeras en el jardín, Hoy no me siento bien viene acompañado por un videoclip muy especial dirigido por el realizador Greg Ohrel.

Ohrel ya dirigió la brillante pieza audiovisual del anterior lanzamiento y por esta razón no resulta extraño que el cantante y compositor español haya querido volver a contar con él. En esta ocasión la intención de Sanz pasaba por recrear una fiesta de barrio al más puro estilo mexicano.