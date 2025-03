La espera ha terminado para los amantes del Festival Estéreo Picnic. La ciudad de Bogotá vivirá 4 días de música y alegría este próximo 27, 28, 29 y 30 de marzo, en la edición #14 de este Festival. El encuentro está previsto para llevarse a cabo en el Parque Metropolitano, más conocido como Simón Bolívar.

Al encuentro, estarán presentes artistas de talla nacional e internacional como es caso del cantautor de Mirror, Justin Timberlake, Alanis Morissette, Shawn Mendes, Justice y Olivia Rodrigo, entre los principales para esa edición del Estéreo Picnic.

El Festival Estéreo Picnic es uno de los eventos musicales más importantes de Colombia. En esta edición, se espera la asistencia de más de 100.000 personas durante los 4 días del festival.

La organización del festival ha asegurado que se tomarán todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de los asistentes. Además, se habilitarán áreas de comida y bebida, así como espacios de descanso y entretenimiento.

Estos son los horarios con las presentaciones de los artistas invitados al Festival Estéreo Picnic (crédito Páramo)

Jueves 27 de marzo

Escenario Johnnie Walker:

15:30 - 16:30 → Mayra Sánchez

17:00 - 17:45 → Armenia

18:45 - 19:45 → Benson Boone

19:45 - 20:45 → Foster The People

20:45 - 21:45 → Tate McRae

21:45 - 23:15 → Alanis Morissette

23:15 - 00:45 → Shawn Mendes

00:45 - 02:00 → Zedd

Escenario Adidas:

14:45 - 15:30 → Miel

16:15 - 17:00 → Jaze

17:45 - 18:45 → Teddy Swims

19:45 - 20:45 → Kei Linch

20:45 - 21:45 → The Marías

23:45 - 00:45 → Clubz

02:00 - Fin → Kavinsky

Escenario Presente:

15:30 - 16:15 → Raquel

17:00 - 17:45 → Balthvs

18:45 - 19:45 → Arde Bogotá

20:45 - 21:45 → The Marías

22:15 - 23:15 → Artemas

Escenario Falabella:

16:15 - 17:00 → Ángel Dumile

17:45 - 18:45 → Pablopablo

Club FEP Coke Studio:

16:00 - 17:00 → Jimeno

17:00 - 18:00 → Casssti

18:00 - 19:30 → DJ Who

19:30 - 21:00 → Tesh

21:00 - 22:00 → Dhyara

22:00 - 23:00 → Matta

23:00 - 00:00 → Cato Anaya

01:00 - Fin → Twenty Six

Viernes 28 de marzo

Escenario Johnnie Walker:

15:30 - 16:15 → Gabriela Ponce

17:00 - 17:45 → O’Laville

18:45 - 19:45 → The Hives

19:45 - 20:45 → Incubus

20:45 - 21:45 → Parcels

21:45 - 23:15 → Tool

23:15 - 00:45 → Justin Timberlake

00:45 - 01:45 → Danny Ocean

Escenario Adidas:

14:45 - 15:30 → Lunalé

16:15 - 17:00 → Gato e’ Monte

17:45 - 18:45 → Michael Kiwanuka

18:45 - 19:45 → Elena Rose

21:45 - 23:15 → Tool

00:30 - 01:30 → Julianna

Escenario Presente:

15:30 - 16:15 → Bad Milk

17:00 - 17:45 → Magna

17:45 - 18:45 → Kitchen

19:45 - 20:45 → Neil Frances

20:45 - 21:45 → Nath

22:15 - 23:15 → Barry Can’t Swim

Escenario Falabella:

16:15 - 17:00 → Yo La Tengo

18:00 - 19:00 → Mariana Hadad

Club FEP Coke Studio:

16:00 - 17:00 → Goma

17:00 - 18:00 → Salvador & Elías

19:00 - 21:00 → GOP Tun DJs

21:00 - 23:00 → DJ Mynx

23:00 - 00:00 → Cruz

00:00 - 01:00 → Swing de Sasha

01:00 - Fin → Hercules and Love Affair

Sábado 29 de marzo

Escenario Johnnie Walker:

15:00 - 15:45 → De Mar y Río

16:30 - 17:30 → Galy Galiano

17:30 - 18:30 → LosPetitFellas

18:30 - 19:30 → St. Vincent

19:30 - 20:30 → Nathy Peluso

20:45 - 22:00 → AstroPlacal (Bomba Estéreo + Pawwana)

22:00 - 23:00 → 👀 (artista sorpresa)

23:00 - 00:30 → Beck

00:45 - 02:00 → Justice

Escenario Adidas:

15:45 - 16:30 → Cardellino

17:30 - 18:30 → Motherflowers

18:30 - 19:30 → Cazriel & Paco Amoroso

23:30 - 00:30 → Kapo

02:00 - Fin → Monolink

Escenario Presente:

15:00 - 15:45 → Las Mijas

16:30 - 17:30 → Hermanos Gutiérrez

21:00 - 23:00 → Charlotte De Witte

Escenario Falabella:

15:45 - 16:30 → Felipe Orjuela

Club FEP Coke Studio:

16:00 - 17:00 → JuanitaBlue

18:00 - 19:00 → Julio Victoria

19:00 - 20:00 → Kabinett

21:00 - 22:00 → Nuclear Digital Transistor

22:00 - 23:00 → Shubostar

23:00 - 00:00 → The Virginia Valley

00:00 - 01:00 → Íñigo Vontier

Domingo 30 de marzo

Escenario Johnnie Walker:

14:15 - 15:00 → Chell

16:45 - 17:15 → Ela Taubert

17:15 - 18:15 → Girl in Red

19:15 - 20:15 → Mon Laferte

20:15 - 21:15 → Empire of the Sun

21:30 - 23:00 → Olivia Rodrigo

23:30 - 01:00 → Rüfüs Du Sol

Escenario Adidas:

15:00 - 15:45 → Juliana Quédate Otro Día

16:30 - 17:15 → Cariño

18:15 - 19:15 → Fontaines D.C.

22:30 - 23:30 → Ela Minus

01:00 - 02:30 → Caribou

Escenario Presente:

14:15 - 15:00 → Canales Nacionales

16:30 - 17:15 → Granuja

18:15 - 19:15 → Soul AM and Friends

19:15 - 20:15 → Inhaler

Escenario Falabella:

15:45 - 16:30 → Nessa Barrett

Club FEP Coke Studio:

16:00 - 17:00 → MJ

17:00 - 18:00 → Felinah

19:00 - 21:00 → AK Sports

22:00 - 23:00 → Dollhouse

23:00 - 01:00 → Villaseñor

01:00 - Fin → ???? (artista sorpresa)