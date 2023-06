MasterChef Celibrity 2023 tiene con los pelos de punta a todos los colombianos.

En un nuevo capítulo de MasterChef Celibrity 2023, los famosos llegaron con toda la actitud para ganarse la prueba. Cuando llegaron, se dieron cuenta que había una caja sorpresa encima de su mesa. Sin embargo, no todos tenían una y empezaron las dudas de qué pasará.



Cuando empezaron a armar los grupos, hubo uno que quedó sin equipo. Por lo cual, Karol Márquez, se hizo al lado del sofá y Claudia Bahamón dijo que le iban a dar de una vez el delantal negro. Los participantes que ganen, se llevarán un pin de inmunidad.



Después de levantar las cajas, había otra cajita. Cuando la destaparon, encontraron un cuy con el cuerpo completo. Más de uno estaba impresionado por cómo se lo presentaron. Tanto así, que Carolina Acevedo no podía mirar el animal y estaba a punto de llorar.



En el reto tenían al animal y tubérculos. La carne tenía que quedar blanda y la piel muy crocante. Sin embargo, no todos iban a pasar a mostrar sus platos, solo los que los jurados consideraban que se veían mejor. Para ello tenían 60 minutos para prepararlo.



Las parejas para este reto eran: Jairo y el Padre Zapata, Diego Sáenz y Laura Barjum, Carolina Acevedo y Martha Isabel, Biasso y Mario Ruíz, Julio César y Nela González, Zulma Rey y La Cata con Botas, Daniela Tapia y Luces, Álvaro y Barragán, Juliana Galvis y Marcela Benjumea, Natalia Sanint y El Negrito.



La primera pareja en pasar fue Juliana y Marcela, llamaron a su plato ‘cuy a la española’. Dijeron que estaba rico y que tenía buen punto de cocción. Luego siguió Nela y Julio, ellos llamaron a su preparación ‘Peter Albeiro’ y aseguraron que es la mejor piel que ha pasado por MasterChef, porque estaba ‘cronchy’.



Después pasó Zulma y Cata, pero les dijeron que no estaba crocante la piel. A pesar de esto, les pareció muy rico. La cuarta pareja fue Daniela y Luces.



Finalmente, Laura y Diego. Ella bromeó diciendo que también la llamaron de últimas, como en Miss Universo. Los jurados quedaron impactos por lo delicioso que quedó.