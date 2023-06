La situación en MasterChef causó más de una risa.

En este nuevo capítulo de MasterChef Celebrity, los famosos llegaron con toda la actitud para cocinar unos deliciosos platos. Al iniciar, todos empezaron a ver la caja misteriosa y se asustaron, porque no sabían que había dentro de esta.



Claudia Bahamón dijo que entregarán pin de inmunidad, por lo que más de uno se emocionó e hizo lo mejor para salir victorioso. Debían usar como método de cocción principal el horno. Para ellos debían preparar un plato de sal o de dulce en tan solo 75 minutos. Cada uno tenía su propio horno para su preparación. Lo importante es que lo que se presente debía pasar por este elemento electrónico.



El reto más grande de ellos, es que la caja sorpresa no se podía abrir, hasta que les avisaran a los famosos. Más de uno empezó con nervios,

pero con toda la actitud para sorprender a los tres jurados. Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.



Cuando llegó el momento de abrir la dicha caja y vieron que había un número allí. Los que sacaron el mismo, tuvieron que buscar a su pareja para ganarse juntos el pin de inmunidad. Para ello, debían unir sus preparaciones y presentar solo un plato. Sin embargo, Nela quedó sin compañía y presentó sola su plato.



A Jairo y Julio Cesar los criticaron por el pescado y no recibieron buenos comentarios. A Nela no le fue tan mal, pero aseguró que el pin no se lo ganaría.



Karol y Álvaro presentaron una tortilla. Presentaron un pollo con una carne, pero dijeron que no hicieron una fusión, sino que presentaron todo por separados. Juliana y Laura presentaron ‘buena suerte’. Era una lasagna con chocolate. Aunque dijeron que no estaba rico, cumplieron con el reto.



A Francisca le agarraron el cachete, por lo delicioso que estaba. Los chefs quedaron impresionados con el sabor. Carolina y Barragán presentaron un plato que enloqueció a todos. Quedaron tan impresionados, porque fue uno de lo más ricos.



Mario Ruiz siguió los consejos de Rausch, y le presentó un delicioso junto a Cata. Quedaron asombrados, porque mezclaron la sal con el dulce. Allí tenían una salsa de tomate de árbol. Y algunos dijeron que podrían ser los mejores candidatos para ganarse el reto. Después pasaron Natalia y Martha.