'MasterChef' es una popular franquicia internacional de programas de televisión de competencia culinaria. Se originó en el Reino Unido en 1990, pero su formato fue relanzado en 2005, ganando enorme popularidad. Desde entonces, ha sido adaptado en Múltiples países, incluyendo ediciones locales como 'MasterChef México', 'MasterChef España' o 'MasterChef Colombia'.

Asimismo, el formato de este reality también se graba en Ecuador, y es justo en ese país donde un episodio de infidelidad está siendo muy comentado en redes sociales.

“Él se fue y comenzó a grabar y me decía: ‘estoy haciendo por los dos, por nuestro amor’. Cuando iba pasando el segundo y tercer mes, yo ya le noté un poco raro”. Doménica indicó que su entonces prometido no nunca subía nada a sus historias, por lo que decidió seguir a los otros participantes “para ver qué hacían”, hasta que un día vio que una de las participantes del reality subió una foto de una copa con él atrás y un corazón.

La odontóloga le reclamó a su hora exnovio y él hombre la calificó de loca. A raíz de ese hecho comenzaron a tener problemas, pero aun así continuaban planificando su boda. Sin embargo, todo para la ecuatoriana llegó a su fin cuando una madrugada el exparticipante de ‘MasterChef’ la llamó para decirle que ya no se quería casar.

“Los psicólogos de ‘MasterChef’ me han abierto los ojos y la verdad no me quiero casar. No es por nadie, ni por nada”, le dijo el joven. Y como guinda del pastel, le confiesa que en uno de los capítulos se besa con una de las participantes. “Le dije, o sea no pasa nada, te perdono, pero ¿y el matrimonio qué? Yo bien pendej...”.

Después de eso, la mujer lo bloqueó de todas sus redes y no quiso saber nada más de él. Finalmente, Doménica Sánchez contó que se enteró que el hombre con el casi se casa ahora se comprometió con la mujer con la que la engañó.

“Después de dos años, ahora sé que él se comprometió y se va a casar con ella. Le agradezco que haya tomado esa decisión. No sé qué hubiera sido de mí con él”.