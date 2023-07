MasterChef Celebrity: Martha se 'agarró' con Zulma y hasta Claudia Bahamón salió salpicada

Los 'Miserables' convencieron a los jurados y subieron al balcón, por tener unos deliciosos platos.

Los famosos debían hacer tres preparaciones por equipo. Para ello, Claudia Bahamón dijo que los grupos eran los que han creado en el reality. Para ello debían hacer churros, alfajores y cupcakes en tan solo 60 minutos. Los primeros en pasar fueron los Umamis.

Los cupcakes de ellos se llamaron 'los 15 de Kika' por los colores morados. Dijeron que estaban muy ricos, pero los dos puntos malos fueron los churros y los alfajores. Hubo varias discordias entre Zulma y Martha, pero a la final salieron con el producto, aunque no gustó mucho a los jurados.

Luego siguieron los 'Roscones'. A quienes les dijeron que los alfajores se les habían quemado, pero los trataron de salvar para entregar los tres platos a los chefs. Sin embargo, estaban también en riesgo de llevarse esos delantales negros.

Después pasaron las Spicygirl, quienes presentaron unos platos muy deliciosos. Así lo dejaron ver los jurados. Donde afirmaron que aunque no estaba perfecto, cada una de las preparaciones estaban deliciosas. A pesar de esto, tenían un par de cosas que no le agradaban a ellos, porque no cumplía con lo que pedían, pero fueron hasta ese momento eran las mejores.

Finalmente, pasaron los 'Miserables' y les dijeron que los platos estaban muy ricos. Convencieron a los jurados y subieron al balcón, por tener unos deliciosos platos.