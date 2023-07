MasterChef Celebrity: Dos grupos se llevaron delantal negro porque sus preparaciones no convencieron

El reto para esta noche tenía arroz, lentejas, lentejas, una infinidad de granos.

En el capítulo del 4 de julio de MasterChef Celebrity, Juliana Galvis y Nela González no podía creer que estaba llegando a la cocina con un pin de inmunidad . El reto para esta noche tenía arroz, lentejas, lentejas, una infinidad de granos . Para ello debían armar tríos y solo uno de a parejas. Lo complejo, era que una persona tenía la receta en la mano y que esa persona tenía todo para explicarle a los demás lo que tenían que hacer. Como Barragán no fue elegido en ningún equipo, la vez pasada, le dieron la oportunidad de que él los armara y asignar las recetas : así quedaron: Grupo 1: Adrián, Barragán y Carolina Acevedo (arroz con lentejas) Grupo 2: Francisca, Laura Barjum y Karoll Márquez (humos de arveja y garbanzo) Grupo 3: Diego, Álvaro y Luces (arroz caldoso) Grupo 4: Jairo, Mario y Natalia (Panacota de palomitas) Grupo 5: Daniela, Martha y Zulma (Tacos de carne, frijol y garbanzo) Grupo 6: Biasso y El Negrito (Caldereta de lentejas y arvejas)



Primero pasó el grupo 3, aunque dijeron que estaba muy rico, les faltó. El siguiente fue el grupo 5 y les dijeron las tortillas estaban crudas, al igual que las cebollas y las carnes. Después siguió el equipo 4, pero dijeron que se les fue la mano con la gelatina.

El segundo fue el siguiente y les aplaudieron que supieron usar el ajo. Además, de que les dijeron que estaba delicioso. Los siguientes fueron Biasso y El Negrito.

En medio de todo el programa, como a los dos los dejaron solos, Claudia les preguntó que si tenía algún resentimiento con Barragán, pero él dijo que no. Sin embargo, dijo que con Carolina Acevedo, sí porque ella le puso un delantal negro y que eso no se olvida. Luego se metió con el estrato, en donde dijo que ella hace chistes estrato 6 y él es todo relajado.

La actriz no lo tomó muy bien, porque dijo que él no tiene por qué meterse con eso, ya que no se conocen y que no debería hablar de ella. Por lo cual, Adrián le dijo que tranquila, que lo dijo molestando.

Por último, el grupo uno.