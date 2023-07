MasterChef Celebrity: El batido de Martha y Jairo fue tan delicioso que Carpentier se lo tomó todo

La primera pareja en subir al balcón fue la de Martha y Jairo, luego Daniela y Diego, y finalmente Natalia se quitó el delantal negro.

En el capítulo del 6 de julio de MasterChef Celebrity, los famosos llegaron motivos para quitarse el delantal negro. El reto era hacer un plato con lecherita, pero no una receta, sino una inspiración. En la caja sorpresa salía una década y una frase y con ello hacer un plato exquisito. Y tenían 60 minutos para hacerlo.



Las primeras en pasar fueron Zulma y Francisca. Ellas se inspiraron un plato inspirado en una banda de los 90, ‘Aterciopelados’. Los jurados solo se quedaron callados y degustaron el plato. Luego pasaron Laura y Adrián con su ‘humanidad’, quienes se inspiraron en los 2000 y aseguraron que el postre estaba delicioso, pero que faltaba textura.



Después pasó Karoll Márquez con Barragán y presentaron ‘Radiotizor’. Juan Pablo hizo tremenda interpretación, pero los jurados no quedaron contentos con el postre que hicieron. Y la reacción de los chefs fue decirles “se murieron”.



En seguida pasó Luces con Carolina con el plato ‘Macondo’, pero dijeron que estaba seco. Sin embargo, estaba muy rico y bastante intenso. Además, dijeron que el equilibrio de la lechera se sentía muy bien.



Después pasó Nata, quien cocinó sola porque nadie la escogió para formar una pareja. A ella le tocó los 70’s y dijeron que estaba muy rico, pero pasado de dulce. Lo único que le dijeron que le tocaba trabajar en la presentación.



A Jairo y Martha les dijeron que estaba muy rico lo que presentaron. Hasta Jorge le dio cachete y Carpentier quedó tan encantando que se lo terminó todo ‘Me encantó’, fueron sus palabras. Luego pasó Daniela y Diego. Ellos llevaban un plato bastante particular ‘lechera expresionista’. Dijeron que estaba rico, que tenía acidez y las técnicas.



