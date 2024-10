En la actualidad, muchos jóvenes se encuentran en condición de desempleo y lograr ser llamado para una entrevista de trabajo puede representar el inicio de un gran logro. En dichas entrevistas, el candidato es evaluado por alguien del equipo de talento humano de la empresa de la que fue llamado.

En ese momento, se determina si el candidato es apto para ocupar un puesto determinado de acuerdo con su experiencia y/o habilidades necesarias para contribuir a la empresa.

Dichas entrevistas pueden ser individual, donde el entrevistar evalúa a un solo candidato. También están las entrevistas grupales en la que varios candidatos son reunidos en una misma sala para la entrevista, y también se pueden dar las entrevistas telefónicas o virtuales. Sin embargo, no existen las entrevistas con el acompañamiento de un familiar.

Una reclutadora española, llamada Alba Vilches, contó en su cuenta de TikTok que en medio de su trabajo ha tenido que evidenciar situaciones fuera de lugar, como, por ejemplo, que las madres quieran entrar a las entrevistas de trabajo de sus hijos.

“Las peores cosas que me han pasado en una entrevista, que una madre quiera entrar con su hijo. Si me ha pasado y ha sido no una o dos veces, han sido muchas”, inició diciendo Vilches.

La profesional recordó uno de esos momentos y relató cuando agendó una entrevista laboral con un joven, y su sorpresa fue que la madre de este no lo dejó entrar. “La primera vez, yo estaba buscando a mi candidato, salí a una de las salas en la que había varias personas esperando para diferentes procesos de selección. Había una señora mayor al lado de un chico y él por la foto parecía ser la misma persona del curriculum y lo llamé”, dijo.