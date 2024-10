Desde un simple resfriado hasta dolencias más específicas, los medicamentos son nuestro primer recurso para aliviar o curar una amplia gama de enfermedades. Farmacias y médicos nos ofrecen una variedad de productos adaptados a nuestras necesidades, desde jarabes hasta inyecciones.

Vea también: Azafata alerta: ¿Por qué no debes viajar en falda o pantalón corto?

Aunque en la infancia los medicamentos solían tener sabores agradables, la mayoría de los fármacos para adultos presentan sabores desagradables, a pesar de su eficacia. Pero, ¿por qué ocurre esto?

Recientemente, una ingeniera española experta en biotecnología y farmacéutica estuvo de invitada en el podcast 'Clau, quiero ser ingeniera', allí conversaron de varios temas que abarcan el mundo de los medicamentos, entre ellos, el sabor de estos. Así mismo, la experta detalló por qué las medicinas de los adultos saben tan mal en comparación con la de los niños.

La entrevistadora le preguntó por qué, por ejemplo, el paracetamol soluble (acetaminofén) le sabe un poco desagradable a pesar de tener un buen olor. La farmaceuta aclaró que los medicamentos son fabricados de esa manera intencionalmente.

“Claro, eso lo hacemos aposta, porque tú no puedes hacer un medicamento que sepa fenomenal, porque si no tenemos a la gente drogada por la calle. Pero eso pasa mucho con los productos de los niños, que suelen ser jarabes, por ejemplo, que es otra forma farmacéutica, les metemos un montón de azúcar para que el pobre niño no te lo escupa”, aseveró.

Esto llevó a la ingeniera farmacéutica a reflexionar sobre el tema de las adicciones a los fármacos. “Luego tenemos problemas de adicción, pues no vamos a hacer un medicamento que esté rico. Si ya tenemos problemas de adicción con medicamentos que están asqueroso, imagínate con un medicamente que esté rico”.