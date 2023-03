La reacción de unos padres cuando su hija les contó que tenía OnlyFans

Con ese pequeño impulso económico, Alexia decidió dejar la casa de sus padre e irse a vivir con su novio. Pero la pandemia le dañó los planes: la despidieron del restaurante y el dinero empezó a escasear. Por esos días, cuenta, se escuchaba el chiste de "debería renunciar y meterme a OnlyFans" . Para ella no fue ninguna broma y abrió su cuenta en el segundo trimestre de 2020. Eso le cambió la vida.

Ese trabajo en finanzas fue un "infierno" para ella y ganaba sólo 28.000 dólares al año, que si bien pueden parecer una gran suma si se hace la conversión a pesos colombianos (unos 91 millones al cambio de 2019), lo cierto es que no le alcanzaban para cubrir sus gastos, sobre todo porque ya tenía planes de independizarse: a saber, la sola renta mensual puede consumir más de la mitad de esos ingresos. Por esa razón, tuvo que emplearse en un restaurante .

También empezó a publicar contenido en Instagram y TikTok para promocionarse. Su novio y su hermana la apoyaron en la decisión y eran los únicos que sabían, y Alexia quería que todo se mantuviera así, por lo que puso reglas que, además de buscar su seguridad, tenían como objetivo que sus padres nunca se enteraran: no videollamadas, no encuentros en la vida real. Y durante el primer año solo publicaba fotos y videos del cuello hacia abajo, para no mostrar la cara.

Pero poco a poco notó que para ganar más dinero tenía que mostrar su rostro, y cuando empezó a hacerlo, sus ganancias se multiplicaron por cuatro: "En menos de un año, empecé a ganar más de 20.000 dólares por mes. Dinero real que podría ayudarme a comprar una cosa y costear la educación de mis futuros hijos", cuenta a 'Cosmopolitan'. En ese momento decidió que les contaría sus padres para que no se enteraran por otros medios.