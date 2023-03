Esperanza Gómez no quiso grabar con Nacho Vidal por una 'guachada' del actor

Fue en el programa La Tele Letal de Red+ donde Gómez se sinceró, después de que le preguntaran si en alguna ocasión había rechazado a algún actor. Aunque al principio dudó en dar nombres, finalmente habló sobre este tema.

"No porque no considere que es un buen actor. De hecho, lo admiro, lo respeto, me encanta su trabajo. Además, el man es buen catre”, expresó.

Y es que ella tuvo la opción de hacer algunas escenas con Vidal, quien es considerado una de las estrellas del porno más reconocidas en todo el mundo, pero prefirió no aceptar.