La menstruación ahora tiene su propio emoji

En el mes de marzo se estrenan 230 nuevos emojis, que estarán disponibles para los usuarios de Android y iOS. 59 son dibujos totalmente originales y 171 son variaciones aprobadas por Unicode, la firma que se encarga de estandarizarlos en el mundo.

El nuevo paquete ofrece una gran variedad de opciones, entre esas algunas que le apuestan a la inclusión por medio de diseños que hacen alusión a discapacidades y temas tabú, como la menstruación.

Representar ese tema por WhatsApp ahora será posible gracias a un emoji que, aunque originalmente solo está descrito como una gota de sangre, también hace referencia al periodo.

La llegada de este emoji se dio gracias a una campaña impulsada en el año 2017 por la ONG Plan International, que buscaba impulsar la creación de un diseño que permitiera desafiar el estigma asociado con la menstruación.

Inicialmente, Plan International propuso cinco diseños para que sus seguidores eligieran el que sería entregado. El ganador fue uno de unas pantaletas con una mancha roja, que finalmente Unicode no aceptó.

Por eso, la organización decidió unirse con NHS Blood and Transplant para diseñar un emoji que pudiera representar la menstruación, pero también la sangre en general y la donación.

“Vamos a romper el tabú del periodo”, es el mensaje con el que Plan International está impulsando el uso de este emoji, que según dicen en su página web es crucial para ayudar a cambiar realidades, pues se trata de “uno de los idiomas globales de más rápido crecimiento”.

We are thrilled to announce that we are actually getting a #PeriodEmoji!

It is through your support that we can now celebrate that the @unicode have announced that we will get our first ever #PeriodEmoji in March 2019 🎊

Find out more here ▶https://t.co/dKd4WwEShX pic.twitter.com/CdyG5fapAx

— PlanInternational UK (@PlanUK) February 6, 2019