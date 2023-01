La abuela más sexy del mundo que busca novio: reveló edades y requisitos para postularse

La sexy mujer es una estrella en la plataforma para adultos, OnlyFans, y cuenta con cientos de seguidores.

Uno de los hechos que llamó la atención fue que la mujer australiana, de 51 años, publicó en sus redes sociales un mensaje que se volvió viral en cuestión de segundo, pues confesó que está buscando amor y publicó una serie de características que desea en su próxima pareja.

Lea también: Frank Martínez habría roto su compromiso y ya no llegaría al altar

La 'abuela', que tiene actualmente cuatro hijos y una nieta de 3 años, confesó a Daily Star, "Soy soltera y creo que a medida que envejezco y tengo una hija, me he vuelto cuidadosa en cuanto a quién dejo entrar en mi vida. En realidad no estoy buscando a nadie en particular, creo que si estoy destinada a encontrar el amor, sucederá y probablemente me enamoraré cuando menos lo espere”.

Gina dijo en la misma entrevista que ha recibido más 'hojas de vida' de personas jóvenes que de hombres de su misma edad. "El mayor con el que he salido tenía unos 50 años y el más joven unos 20 años”, expresó.

Le puede interesar: Steve Harvey ya no presentará Miss Universo: quiénes lo reemplazan

De igual manera, Stewart es una estrella en la plataforma para adultos, OnlyFans, y cuenta con cientos de seguidores y más de 600 publicaciones, de igual manera también ha aparecido en Playboy y Maxim.