Frank Martínez habría roto su compromiso y ya no llegaría al altar

Los planes de boda del comediante se habrían esfumado.

Uno de los episodios que más resonó en aquel entonces, cuando llegó a ser finalista del concurso del Canal RCN, fue su relación con Lorena, su novia desde 2017 y con quien, incluso, en el capítulo final, selló un compromiso con el ánimo de llegar al altar.

Muchos recuerdan el instante en el que 'El flaco' aprovechó el momento en televisión nacional para declarar su amor con la mujer que, aseguró, había llevado una difícil relación a causa de la distancia, pero con quien finalmente había decidido comprometerse para la eternidad.

Le puede interesar: Piqué también factura: la sorpresa que preparó con Twingo en respuesta a Shakira

Frank Martínez y su compromiso habría llegado a su fin

Aunque todo apuntaba a que en 2022 se sellaría el compromiso con la esperada boda, iniciaron los rumores de que la pareja habría puesto fin a su relación.

No obstante, el año pasado, fue la misma Lorena quien desmintió dichas especulaciones con un amoroso mensaje que dejó en sus redes sociales para el comediante.

Sin embargo, iniciando este 2023, el programa Lo sé todo adelantó que en los primeros días de este año los planes de boda llegaron a su fin y que la pareja ya se separó.

Lea también: Cintia Cossio arremete contra Shakira y su canción: le llueven críticas porque tiene 'rabo de paja'

Por ahora, ninguno de los dos ha salido a confirmar o desmentir los nuevos rumores. Lo que sí es cierto, es que el comediante ha salido recientemente a aplazar varios de sus shows por estar atravesando difíciles momentos que tienen que ver con depresión y ansiedad.

“Muchos saben que yo sufro de problemas como de depresión y de ansiedad y, últimamente, eso se me está como explotando maluco. Hace como 15 o 20 días, cuando íbamos a estrenar un show en Medellín, yo me sentía muy maluco, me venía sintiendo pues mal y raro como desde una semana antes, pero yo creí que era producto como de toda la presión que vengo sintiendo desde hace mucho, pues desde lo de MasterChef, me cambió mucho la vida y no he descansado, entonces como que el agotamiento mental y físico se venía sintiendo”, dijo en un reciente live a través de sus redes sociales.