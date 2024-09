Diomedes Díazpasó a la historia como uno de los cantantes vallenatos más importantes de Colombia, gracias a canciones como: ‘Mi primera cana’, ‘El cóndor herido’, ‘Sin medir distancias’, ‘Tú eres la reina’, ‘La falla fue tuya’, ‘La suerte está echada’, ‘Yo soy mundial’, ‘Tu cumpleaños’, entre muchas más.

Sin embargo, la vida personal del ‘Cacique de La Junta’ también era de interés de sus seguidores, por ejemplo, cuántas esposas e hijos tuvo y las peleas que llegó a protagonizar con otras personas.

Pero este sencillo no solo está presente en la mente de muchos por su letra, sino también por una frase que se dice al principio: “ Usted no sea tan sapo, tan lambón, maric4 ”.

Una de las canciones más populares de Diomedes Díaz es ‘La plata’ , un tema en el que recitaba: “ Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata, pero me doy cuenta que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla ”.

La persona a quien Diomedes Díaz insultó en concierto

De acuerdo con Juan David Duque, creador de contenido que se dedica a contar hechos curiosos sobre canciones, artistas y más, la persona que desató la furia del guajiro se llama Eduardo Rodríguez y era un fanático del ‘Cacique’.

En 1995, el vallenatero dio un concierto en un barrio llamado El hipódromo de Soledad, Atlántico, donde llegó Eduardo para disfrutar de su ‘show’, con la ayuda de sus amigos que eran organizadores de eventos.

El hombre contó en una entrevista que, lo que no le gustaba que Diomedes era que hablaba mucho en sus presentaciones en lugar de cantar sus éxitos.

Aprovechando que estaba cerca de la tarima le gritó al artista que dejara de hablar y mejor interpretara sus temas musicales, algo que no le gustó a Díaz. “¡Hey! Diomedes déjate de tanta mamadera de gallo y ¡Canta, canta, no joda!”.

Fue ahí cuando Diomedes Díaz le respondió: “Usted no me va a mandar a mí a cantar, no señor, yo vine a complacer a este pueblo, aquí en El hipódromo con mucho gusto y de aquí me voy a las cuatro de la mañana o a las cinco, pero usted no sea tan sapo, tan lambón, maric4 ¡A ver qué dice!”.

Contrario a lo que muchos saben, ‘La plata’ no fue la canción que cantó el artista, sino ‘Vení, Vení’, pero después en un estudio se editó la canción con la frase que hoy en día conocemos.

