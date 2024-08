Javier Acosta conmovió al país con su historia. El hombre lucho por cinco años contra una bacteria que desarrolló osteomielitis, una infección en los huesos que genera dolor, fiebre y escalofríos, expone Mayo Clinic.

El ferviente hincha de Millonarios, contó en video cómo adquirió dicha bacteria. “Hace cinco años tuve un viaje a Melgar con mis dos mejores amigas, con el hijo y yo. Entré a una piscina y lastimosamente obtuve una bacteria en el glúteo izquierdo que me llegó al hueso. Eso se llama osteomielitis”, dijo.

“La bacteria es una levadura que se alimenta hasta de los mismos antibióticos. En el momento estoy con tres antibióticos. Me sacaron sangre, un estudio aquí, un estudio allí y encontraron que la bacteria se desplazó más y más hasta llegar no solamente al hueso, sino a tejidos y la tengo en la sangre”, agregó.

Le podría interesar: Con carta, le buscan hogar a la perrita de Javier Acosta, el hincha de Millonarios que recibirá eutanasia

A las afueras del centro médico en el que se sometió a la eutanasia, cientos de personas, en especial hinchas de Millonarios, llegaron para acompañarlo con cánticos, con los que aseguraron que nunca lo olvidarán.

En el perfil de Facebook de Javier Acosta, cerca de las 11:00 a.m. se publicó el último mensaje por parte del bogotano antes de partir de este mundo.

"Ya estoy a pocos minutos de que me autoricen el traslado en ambulancia hacia el otro centro médico privado donde si me realizarán el procedimiento que quiero para mi vida, la foto es de hace dos días, siento que ahora la incertidumbre y la preocupación me ha demacrado un poquito más ahorita la presión aumenta los medios presionan la gente pregunta mi familia se angustia, pero con el favor de dios ya todo esto acabará", se lee.