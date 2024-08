Son miles los internautas que están al pendiente de Javier Acosta, un joven bogotano que, desde hace cinco años, está enfrentando un duro proceso de salud que lo llevó a tomar la decisión de someterse a la eutanasia.

Igualmente, Carlos Recino , uno de directivos del grupo Caltac que recientemente se adhirió a la directiva del América de Cali, declaró que brindará su ayuda: “ Queremos asegurarle un futuro a la hija de Javier Acosta, el chico que se practicará la eutanasia el día de mañana, mediante un fideicomiso , incluso darle una vivienda propia si no la tienen, me duele mucha la situación que vive esa familia”.

Mascota de Javier Acosta busca hogar

Javier también recibió apoyo moral de una perrita llamada Katy, que adoptó por medio de una fundación y que en las últimas horas regresó a este lugar. Ahora, el animal criollo está en búsqueda de un nuevo hogar, así se confirmó en Instagram.

En el perfil de Instagram de la ‘Fundación adopta un buen amigo chan’ se lee una conmovedora carta con la que Katy agradece al hombre por su compañía y ahora expresa que busca una nueva familia.

“Hoy solo quiero agradecerte por haberme escogido como tu compañera de aventuras, ambos nos hicimos compañía y no sé si yo te salvé a ti o tú a mí. Compartimos tantos momentos, risas, sueños, paseos en carro, los partidos de fútbol que no perdíamos sentados en el sillón de la que fue nuestra casa”, se leyó.

“Desafortunadamente hace unas semanas me explicaste lo que pasaba contigo. Me hablaste para decirme que pronto, ya no estarías para acompañarme al parque, nuestras tardes de fútbol se iban a acabar y tu mano que me brindaba las mejores caricias ya no iba a estar, me prometiste que me ibas a cuidar desde arriba”, se agregó.

Y se finalizó: “Javi no te reprocho nada porque no tengo nada para hacerlo. Solo quiero agradecerte por darme los mejores años bajo el techo de nuestro hogar, por darme comida deliciosa, por las caricias suaves que me hacían dormir. Te voy a extrañar mucho, pero prometo jamás olvidarte, solo te pido que mandes unos ángeles para que pronto vuelva a estar en una familia rodeada de amor”.

