Si alguna vez te has preguntado por qué los gatos parecen dormir todo el día, no estás solo. Este comportamiento ha intrigado a muchos dueños de mascotas, y aunque no tengas un gato, probablemente la imagen que te venga a la mente al pensar en ellos es la de uno acurrucado, tomando una siesta interminable. La respuesta a este enigma está profundamente conectada a la naturaleza felina de estos animales, y National Geographic ha revelado la razón detrás de estas largas jornadas de sueño.

El sueño felino y su conexión con la naturaleza depredadora

Los gatos, tanto domésticos como salvajes, son depredadores natos. De acuerdo con Britannica, los felinos, incluyendo a nuestros amigos peludos, invierten grandes cantidades de energía en la búsqueda, caza y persecución de sus presas. Aunque los gatos domésticos no necesiten cazar para alimentarse, ya que reciben comida de sus dueños, su biología sigue funcionando de la misma manera. Esto explica por qué los gatos duermen tanto: están conservando energía para una posible cacería, aunque en casa su "presa" sea simplemente un juguete o un ratón imaginario.

Además, el patrón de sueño de los gatos está adaptado a las horas crepusculares, es decir, las primeras horas de la mañana y el atardecer, cuando sus presas estarían más activas en la naturaleza. Durante esas horas, los gatos domésticos también tienden a estar más activos, aunque estén en un ambiente cerrado. Esto significa que gran parte del día lo pasan durmiendo, preparándose para esos breves momentos de mayor actividad.

El ciclo de sueño de los gatos

National Geographic destaca que los gatos duermen, en promedio, entre 15 y 20 horas al día, mucho más que otros animales de compañía. Sin embargo, no todo ese tiempo están en un sueño profundo. De hecho, tres cuartas partes del tiempo que pasan durmiendo lo hacen en un estado de descanso superficial conocido como sueño de ondas lentas (SWS, por sus siglas en inglés). Durante este tipo de sueño, los gatos están relajados pero alertas a su entorno, con los sentidos del oído y el olfato listos para detectar cualquier posible amenaza o estímulo interesante. Este sueño ligero es lo que hace que muchas veces puedas ver a tu gato moverse ligeramente mientras parece estar profundamente dormido.

El otro 25 por ciento del tiempo, los gatos alcanzan el sueño profundo o REM (movimiento ocular rápido), donde, al igual que los humanos, pueden experimentar sueños. Durante esta fase, es común ver a los gatos mover sus patas o parpadear rápidamente mientras sueñan. Este estado de sueño es esencial para su descanso y bienestar, ya que es cuando realmente se regeneran y conservan energía.

¿Qué pasa con los gatos domésticos que no salen de casa?

Aunque tu gato no tenga la necesidad de cazar, su instinto sigue dictando su comportamiento. Según Britannica, la falta de actividad de los gatos domésticos puede llevarlos al aburrimiento, lo que a su vez los induce a dormir más. Esto significa que incluso si no tienen que perseguir una presa real, sus cuerpos siguen manteniendo el mismo ciclo biológico que sus ancestros salvajes.

Los gatos duermen tanto debido a su naturaleza depredadora y a la necesidad de conservar energía para sus momentos más activos. Incluso en un hogar cómodo, su reloj biológico sigue funcionando como si estuvieran en la naturaleza, preparados para cazar. Así que la próxima vez que veas a tu gato durmiendo la mayor parte del día, recuerda que es solo su manera de estar listo para cualquier acción, incluso si esa acción es perseguir una pelota en el salón.

