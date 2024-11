Hijo de Ingrid Karina Sánchez denuncia estafadores que usan el nombre de la exmodelo

La historia de Ingrid Karina, quien afirma haber sido modelo de la reconocida agencia Stock Models, ha conmovido al país tras conocerse su situación de vida en las calles de Medellín. Enfrentando problemas de adicción, su caso se volvió viral gracias a un video compartido en redes sociales. Ahora, con el respaldo de su hijo mayor, Juan Antonio, y un proceso de rehabilitación en curso, su vida parece estar dando un giro hacia la esperanza.

En un video publicado en TikTok, J uan Antonio explicó la razón de esta iniciativa:“Hice esta cuenta para que mi mamá tenga de qué vivir cuando se recupere. Muchos adictos vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer ni nadie que les dé una oportunidad de trabajo”. El joven también agradeció el apoyo recibido y expresó que permitirá que su madre comparta su historia directamente cuando recupere el control de las cuentas y consiga un celular.

Juan Antonio aprovechó las plataformas para alertar a los seguidores sobre cuentas fraudulentas que están utilizando el nombre de su madre para solicitar dinero de forma engañosa. En un mensaje reciente, indicó:“Esta es la única cuenta oficial: @ingridkarinamodelo . No envíen dinero a otras cuentas que intenten suplantarnos”. El joven reafirmó que las actualizaciones sobre la situación de Ingrid Karina serán compartidas exclusivamente a través de las cuentas oficiales que él administra.

Uno de los puntos más discutidos ha sido el supuesto vínculo de Ingrid Karina con la agencia Stock Models. Aunque su hijo compartió fotografías que muestran a su madre en su época de modelaje, la cofundadora de la agencia aseguró en declaraciones que no tienen registros de ella en su equipo.“Investigamos internamente, pero no encontramos evidencia de que haya formado parte de la agencia. Es posible que haya cambiado mucho físicamente, pero no podemos confirmarlo”, señaló.

Pese a las dudas, las imágenes compartidas han generado admiración y empatía entre los seguidores, quienes han mostrado su apoyo a la mujer en este difícil momento.Gracias al respaldo de personas cercanas y al apoyo de Andrea Moreno, la creadora de contenido que viralizó su caso, Ingrid Karina ingresó a un centro de rehabilitación en Antioquia. Aunque el proceso requiere tiempo y esfuerzo, se espera que este sea un primer paso hacia la recuperación.