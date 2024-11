Stock Models rompe el silencio sobre Ingrid Karina, la exmodelo viral que vive en las calles

TikTok, conocida por su capacidad de viralizar contenidos de forma casi instantánea, ha sido el escenario donde se compartió un video que ha generado un amplio debate. La protagonista es Ingrid Karina Sánchez Pérez, una mujer en situación de calle que, con su relato, ha tocado el corazón de muchos.

El video, grabado en Medellín y publicado por la usuaria Andrea Moreno, muestra a Karina narrando su difícil realidad. Originaria de Ocaña, Norte de Santander, asegura haber trabajado como modelo para la reconocida agencia Stock Models, la cual marcó la escena del modelaje en Colombia desde su fundación en 1993.

“Mi nombre es Karina. Fui modelo desde los 15 años hasta los 25. Nos toca muy duro. Hay mucha gente que tiene cosas de comida y no nos da ni un banano. Llevo mes y medio sin poder soltarme el pelo porque me quedé dormida en una calle y me cogieron los carros”, expresó Karina en el video que rápidamente ganó visibilidad.

