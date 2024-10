Recientemente, se presentó hecho en televisión en vivo cuando un reconocido presentador mexicano fue despedido del programa que condujo por más de seis años. Se trata de Gustavo Macalpin, y el hecho se presentó esta semana durante el programa de noticias Ciudadano 2.0 que se transmite por el canal 66 de la televisión mexicana.

El momento, que quedó grabado y posteriormente se viralizó en redes sociales, muestra cuando el que el director general del canal, Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, aparece en pantalla para notificarle que estaba despedido.

"Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, sobre todo la entrega. Has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Este es tu último día", dijo Cabada Alvídrez con una gran sonrisa en su rostro.

El presentador, que estaba en shock, reaccionó diciendo: "¿Ah sí?". Luego, dijo: “Muchísimas gracias y a la orden”. Finalmente, el comunicador se dirigió a la audiencia asegurando que todo había sido una total sorpresa y que le parecía extraño la manera en que lo botaron.

Macalpin habló de lo sucedido en un video en Instagram, tras convertirse en tendencia y en titular de noticia. "Doy mi programa normal y en el último bloque aparece el dueño de la televisora, entra a cuadro, una cosa muy extraña y me dice: 'este es tu último día'. Así, sin previo aviso", contó.

📺👋¡Lo #despiden#envivo! El conductor del #Canal66 en #BajaCalifornia Gustavo Macalpin fue corrido por el director del canal Luis Arnoldo Cabada, luego de haber criticado a Carlos Torres, esposo de la gobernadora morenista #MarinaDelPilarAvila#gustavomacalpin@Canal66tvpic.twitter.com/n3nosgLCte — El Habanero News 🌶️ (@ElHabaneroNews) October 8, 2024

Asimismo, el periodista calificó de "grosero" la forma de actuar de su exjefe. “¿Por qué hizo esa grosería? Sinceramente, no lo sé. Yo lo que hago es crítica política, así que ustedes pueden sacar sus conclusiones. Algunos dicen que fue porque critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California. Pero, yo dudo mucho que haya sido por eso, creo que fue por algo por lo que el dueño de la televisora traía desde hace tiempo”. Macalpin concluyó expresando su agradecimiento por el tiempo en el que trabajó en ese canal, pero no dejó de condenar la forma en la que le hicieron saber que su contrato llegaba a su fin. “Fue una bajeza que nunca había visto, mucho menos vivido, pero aun así yo creo que uno debe mostrar ciertos valores y estoy profundamente agradecido”.