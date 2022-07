Exóticas fotos de mujer que fue pillada haciendo 'cositas' en balcón de Cartagena

La mujer fue recientemente captada en un balcón del Centro Histórico teniendo relaciones.

Según relató en un video, su pareja y la mujer de 22 años llevaban varios días de fiesta y tenían una fantasía sexual de tener relaciones al frente de las personas.



Finalmente, la mujer dijo que los actos protagonizados fueron producto del amor, "el amor no roba, el amor no mata, el amor no hiere, el amor es algo que todos hacemos a diario. No entiendo por qué se enfrascan en esas cosas cuando hay cosas peores en el país, hay delitos grandes y la Policía simplemente busca de donde sacar provecho”.