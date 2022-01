El motivo por el que un hombre no puede cerrar sus ojos hace 3 años

El caso del hombre le ha dado la vuelta al mundo.

Un caso muy indignante tiene sorprendidos a los habitantes de Birmingham (Inglaterra). El protagonista es un hombre que se sometió a una cirugía en sus ojos. Desde entonces, quedará inhabilitado para cerrarlos durante más de tres años.

Según señala el diario Wales Online, Pete Broadhurst de 79 años de edad, en el año 1959, se sometió a un proceso dental para remover algunas muelas que presentaban dolencias en sus encías, algo que provocó que desde ese momento, sus mejillas se inflamaran, manifestando que sus deseos tras este fenómeno, fue someterse a una cirugía para corregir este error.

Lea también: Murió Miss Estados Unidos al caer de un edificio en Nueva York

No obstante, fue en el 2019 cuando este hombre decide someterse a un procedimiento estético el cual consistía en estirar su cuello, debajo de los ojos, algo que se denomina blefaroplastia, y además una rinoplastia para arreglar aspectos en su nariz.

Fue así, que los médicos realizaron esta cirugía, y en el posoperatorio todo resultó ser un éxito. Sin embargo, con el paso de los días, este sujeto comenzó a notar que algo en su rostro no había salido como él lo pensaba.

“Mi apariencia cambió, pero para mal, parecía como si me hubieran golpeado. Fue una sensación muy mala. No podía cerrar los ojos. 24 horas después de realizado este procedimiento, desee no haber ido nunca”, dijo.

Cuando vio que no pudo soportar más el dolor, acudió nuevamente al centro asistencial donde le fue practicada esta intervención quirúrgica, y los especialistas dijeron que esas repercusiones eran normales.

Pero tiempo después, cuando acudió a un chequeo rutinario de próstata, las personas que hicieron el respectivo examen, notaron que este individuo, no podía cerrar de manera completa sus ojos.

Lea también: Evaluna reveló tradición que odia de su familia y asegura que no la repetirá con su hijo

Tras una serie de exhaustivos análisis, los profesionales de la salud llegaron a la conclusión que su procedimiento fue fallido, y fue diagnosticado con ectropión, una extraña condición en la que los párpados inferiores no alcanzan a conectar con el globo ocular, lo que impide que el ojo se cierre por completo.

Ante este problema, el hombre volvió al quirófano, y trataron de solucionar su inconveniente, aunque quedó con secuelas.