Evaluna reveló tradición que odia de su familia y asegura que no la repetirá con su hijo

La esposa de Camilo Echeverry reveló que no todo ha sido bueno en la familia Montaner.

En los últimos años, Camilo y Evaluna se han consolidado como una estable pareja y se han ubicado en el centro de atención de la opinión pública por cómo manejan su relación, sobre todo ahora, cuando están a solo unos pocos meses de convertirse en padres por primera vez.

Últimamente, además de entrevistas por asuntos artísticos y de éxitos musicales, el embarazo de la joven ha estado presente en las preguntas de la prensa, pues es apenas obvio que todos quieran saber cómo viven Camilo y Evaluna esta nueva faceta de su vida.

En ese sentido, en un reciente podcast en el que la hija de Ricardo Montaner fue protagonista, su futuro como mamá se robó la atención.

La tradición que Evaluna odia de su familia y que dice, no repetirá con su hijo

En diálogo con Angie Romero durante el podcast de Amazon Music, “En la sala”, Evaluna reveló que existe una tradición arraigada a la familia Montaner que planea no repetir con Índigo, su primer bebé.

Se trata de embarrar con la torta a quien cumple años mientras se le festeja, algo que suele hacerse con frecuencia y que últimamente se ha viralizado en redes sociales. "Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, señaló la artista.

Además de contar que es algo que espera no repetir en su familia, Evaluna reveló el porqué no soportaba que su familia hiciera eso durante los cumpleaños. “Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan “Happy Birthday”, lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Vos que sos mi hermano me hiciste esto’, es como que no puedo respirar”, concluyó.

Entretanto, la joven continúa enamorando a sus seguidores a través de redes sociales, en donde publica fotografías de su embarazo y los plácidos días que vive en su nuevo hogar junto a Camilo Echeverry.