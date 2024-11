Un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) reveló un fenómeno climático que desafía los modelos actuales sobre el calentamiento global, la aparición de olas de calor repetidas y extremas en diversas regiones del mundo. Según los investigadores, estos eventos superan lo que cualquier modelo climático había previsto, planteando interrogantes sobre la interacción de factores globales y locales.

“Se trata de tendencias extremas que son el resultado de interacciones físicas que tal vez no comprendemos completamente”, explicó Kai Kornhuber, autor principal del estudio y científico del Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia.

Kornhuber también destacó que estas regiones afectadas se convierten en “invernaderos temporales” debido a condiciones atmosféricas excepcionales que intensifican el calor extremo.

Las regiones más afectadas

El primer mapa mundial elaborado por el equipo de investigadores identifica áreas gravemente afectadas, como China, Japón, Corea del Sur, la península arábiga, el este de Australia y varias zonas de África, Siberia y Sudamérica. En América del Norte, destacan los Territorios del Noroeste de Canadá y el norte de Groenlandia.

Estas olas de calor han tenido consecuencias devastadoras en los últimos años, incluyendo la muerte de decenas de miles de personas, la destrucción de cultivos y la intensificación de incendios forestales.