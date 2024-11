Este año, las tendencias de belleza han puesto en primer plano estilos como las cejas laminadas, el clean look y los rizos definidos, convirtiéndose en los favoritos para el día a día. Según una encuesta de Got2b, marca alemana líder en productos de belleza, el 60% de las personas utiliza productos como geles y sprays para lograr estos looks. Sin embargo, muchas enfrentan desafíos como mantener el cabello en su lugar o evitar residuos visibles en los peinados.

En respuesta a estas demandas, expertos de Got2b dan algunos consejos para lograr cada estilo.

Cejas laminadas: Brow Up en su máxima expresión

Las cejas laminadas, también conocidas como Brow Up, son el must de esta temporada. Este estilo consiste en peinar los vellos de las cejas hacia arriba y fijarlos para un acabado definido y moderno. Got2b presenta el Glued for Brows & Edges, un producto reconocido por su potente fijación y fórmula transparente.

"Es fácil, rápido y efectivo", destacan los expertos de la marca. Este gel, libre de sulfatos, siliconas, parabenos y aceites minerales, garantiza un acabado natural y duradero hasta por 24 horas. Para usarlo, se recomienda aplicar el producto con el lado grueso de la brocha, peinar con el lado plano y retirar el exceso de gel antes de aplicarlo.