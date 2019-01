Un hombre que se ha declarado como un gran fan del universo cinematográfico de Marvel, ha logrado que Disney le cumpla uno de sus más grandes anhelos.

Alexander, un hombre de 33 años, usó Reddit para contar que padece de cáncer de hígado y boca, en estado terminal, junto a una insuficiencia de médula ósea congénita. Ante esta situación, según lo indicó Heroic Hollywood, su único deseo es lograr ver ‘Avengers: Endgame’ antes de morir, pues él considera que sus enfermedades le impedirán seguir con vida hasta el 26 de abril (fecha de estreno de la cinta).

Este hombre publicó su historia el pasado 5 de enero y a partir de ese día, miles de usuarios de Reddit decidieron adelantar una campaña, que rápidamente se hizo viral, para ayudar a Alexander a que cumpla su deseo. Para fortuna de este hombre, a la iniciativa se sumaron varios reconocidos blogueros que manejan información sobre las películas de Marvel y gracias a ello el Hashtag #Avengers4Alexander fue tendencia.

En su momento Alexander reveló que su hermana falleció a causa de las mismas enfermedades que él padece, las cuales parecen ser un trastorno genético y hereditario. “No soy un niño ni nadie con una historia particularmente trágica. Sólo un chico normal. Tengo 33 años, perdí a mi hermana hace tres años por la misma enfermedad genética rara que también tengo. Dejaré una novia devota y un galgo adoptado. Pensé que llegaría a abril por lo menos, pero mi médula ósea está tostada”, compartió en Reddit el sujeto.

Esta historia logró conmover a varias personas al interior de Disney y para felicidad de Alexander, un vocero de la marca se puso en contacto con él para ajustar los detalles necesarios para que el hombre de 33 años sea la primera persona del mundo en ver Avengers: Endgame.

Así lo reveló el propio Alexander a través de su cuenta de twitter, al publicar un mensaje en el que también invitó a sus seguidores a realizar una donación para poder ayudar a las personas que padecen anemia de Fanconi.

@ManaByte

Disney have reached out and we're discussing options. Thank you all so much. This is everything I could have hoped for!

Please consider donating to Fanconi Anemia research: https://t.co/ErEBXW3Nxd

— alexander_q (@alexand63802267) January 10, 2019