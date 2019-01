El pasado lunes en la noche el avión privado que transportaba al jugador argentino Emiliano Sala, de 28 años, desapareció sobre el Canal de la Mancha.

El delantero viajaba a Cardiff (Gales, Reino Unido) para jugar en el equipo de esa ciudad, a donde fue transferido desde el Nantes, de Francia.

La noticia ha conmocionado al mundo del fútbol, sobre todo a los aficionados de la Premier League (primera división de Inglaterra), pues precisamente allí jugaría el argentino.

Sin embargo, el pasado martes 22 de enero, justo cuando todo el mundo estaba expectante por lo que podría pasar con Sala, Cristiano Ronaldo publicó en sus redes sociales una foto que ha sido calificada de inoportuna, pues lo muestra sonriente dentro de un lujoso avión privado.

La imagen, que va a acompañada de tres emojis (una cara sonriente, un avión que despega y un pulgar arriba), también ha sido criticada porque Ronaldo jugó la misma liga que recibiría a Sala, la Premier de Inglaterra.

Uno de los que reaccionó para cuestionar al portugués fue Gay Lineker, histórico exjugador de Inglaterra, semifinalista con su selección en el Mundial de Italia 1990.

El reproche que Lineker le hizo a Cristiano Ronaldo fue corto, pero contundente: “No es el día para este tuit. De verdad no lo es”.

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0

A pesar de esto, algunas personas no estuvieron de acuerdo con Lineker, sobre todo seguidores de Lionel Messi, a quienes el exjugador les respondió con humor.

And when you reach puberty, I doubt he’ll want to shag you either. https://t.co/pGa8EtXWpc

— Gary Lineker (@GaryLineker) January 22, 2019