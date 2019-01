Avión en el que iba el futbolista Emiliano Sala desapareció

El jefe de la Aviación de Búsqueda del Canal de la Mancha, John Fitzgerald, dijo que no esperan encontrar “a nadie vivo” en las tareas de localización del avión desaparecido en el que viajaba el futbolista argentino del Cardiff City Emiliano Sala.

Fitzgerald, en declaraciones a Associated Press, agregó que aún no saben cómo desapareció la avioneta en la que volaban dos personas, incluido Sala, quien firmó la semana pasada por el Cardiff, procedente del Nantes francés. “Simplemente desapareció. No hubo comunicación por radio”, señaló.

La policía de Guernsey, isla situada frente a la costa de Normandía, cerca de la que se cree que desapareció la avioneta, confirmó que en estos momentos hay dos aviones, dos helicópteros y un barco buscando cualquier rastro en el mar.

También anunció que aún no se ha encontrado ninguna pista y que las condiciones durante la pasada noche fueron complicadas, con olas de hasta dos metros de altura y poca visibilidad.

“Estamos desesperados”, dice el padre del futbolista argentino desaparecido

El padre de Emiliano Sala relató este martes que la familia está “desesperada” ante la poca información sobre lo ocurrido a su hijo. “Yo no sé nada, no lo puedo creer, estoy desesperado”, afirmó Horacio Sala en declaraciones al canal local C5N, donde definió a su hijo como “un chico humilde”.

Horacio aseguró que se enteró de la noticia por la llamada telefónica de un amigo que se hizo eco de los hechos a través de la prensa argentina y se puso en contacto con él, quien en ese momento trabajaba con su camión en la ciudad de Rosario (nordeste).

“Me avisó un muchacho amigo, estoy trabajando, estoy acá en Rosario, soy camionero, yo no sé nada”, destacó.

La esposa de Horacio y madre del jugador, Mercedes, aseguró al mismo medio que siguen “minuto a minuto” las posibles novedades y que lo único que saben por el momento es que“el avión está desaparecido y lo están buscando”.

Marcedes contó que su hijo encontraba “muy feliz” ante “el mejor momento de su carrera”, tras concretarse su fichaje por el Cardiff City de la Premier League inglesaprocedente del Nantes francés.

El avión en el que viajaba Emiliano Sala desapareció esta madrugada cuando regresaba a la ciudad británica tras un viaje a la ciudad francesa de Nantes para despedirse de sus excompañeros en una aeronave propiedad del dueño del Cardiff City en la que viajaban el futbolista y el piloto.

Emiliano Sala se había convertido a sus 28 años en el fichaje más caro en la historia del equipo galés, que había pagado 17 millones de euros al Nantes por su traspaso.

EFE