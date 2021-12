La película se estrenó el pasado 15 de diciembre en las salas de cine del país.

Spider-Man No Way Home ha despertado una emoción entre los fans que solo se compara con lo ocurrido en Avengers End Game y es que no es para menos, teniendo en cuenta que el amigable Hombre Araña se ha robado la atención del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) desde su primera aparición en Capitán América Civil War.