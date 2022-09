Klara , quien se había divorciado y estudiaba pedagogía en la universidad, no tuvo ningún problema de llevarse a vivir a “ La Huérfana ” a su casa con sus hijos y su otra hermana Kurim ,

El fatal descubrimiento.

Los policías de Checolovaquia no podían creer, todo lo que había pasado en el esa casa, y no creían lo que sus ojos estaban viendo en ese momento, encontraron a tres niños uno de ellos estaba desmayado, el otro en un estado lamentable y la última en un mar de lágrimas en un rincón de la jaula, casi ni se veía para las personas que se atrevieran asomarse, no veían nada claro.

La escena era aterradora, la familia vecina había logrado acceder al sistema de seguridad de las hermanas Mauerová, había descrito que era atroz, nada podía compararse y menos verlo en vivo y en directo, todo ese plan echo por alguien perverso.

Cuando los tres niños llegaron a el hospital no alcanzaron a sobrevivir a ese atroz crimen, uno de los niños y se había muerto en la camilla, el otro no alcanzo a ver la velocidad de las autoridades, Barbora no fue capturada por las autoridades, pues escapo para el país de Noruega a buscar nuevas víctimas.

‘La Huérfana’ no solo cambio de país, también cambio de sexo y nombre, como siempre lo había hecho, engaño a una familia que tomó la decisión de adoptarla, cuidarla, darle amor y enviarla a una de las más reconocidas escuelas.

El periódico argentino el Clarín dio unas declaraciones “sus extrañas conductas en el colegio llamaron la atención de los docentes. Extremadamente inteligente, su carácter introvertido y su negativa a practicar deportes grupales la delataron e hicieron que los maestros intentaran investigar su historia”

Incluso a los más brillantes criminales les llega la justicia y de la buena, y Barbora no tiene la excepción, en enero del 2008 fue capturada en el norte de Noruega, emiten una captura internacional, por multifacética, ya no habría lugar en el mundo en el que pudiera seguir escondiendose.

En el 2009, Klara fue condenada a 12 años de prisión como autora material de todos los crímenes junto a su hermana Katherina quien obtuvo una sentencia de 10 años de cárcel. Desde ese entonces no se conoce algún rastro de lo que fue la reconocida vida de la niña de la película ‘La Huérfana’ , cuya historia logro cruzar todo tipo de fronteras, llegar a Hollywood e inspirar una película.