Andrew Garfield dice que no descarta volver a interpretar a Spider-Man

El actor habló de su paso por 'Spider-Man: No Way Home'.

Recientemente, tras su aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’, el artista despertó toda clase de reacciones en el público internacional, no solo por una icónica escena, sino por el sentido del humor que proyectó en su papel. Pese a que el actor negó que estaría en la cinta, muchos agradecieron la reunión del elenco gracias al Multiverso.

No obstante, luego del éxito que ha tenido el proyecto en la pantalla grande, en medio de una entrevista, Garfield aprovechó para revelar algunos detalles que pocos sabían del filme y de la premier que se llevó a cabo tiempo atrás. Andrew se sinceró y comentó que retomó su papel lejos del dinero, ya que le interesaba más responder inquietudes respecto a su Spider-Man.

“Estuvimos grabando durante dos semanas, Tobey y yo, pero creo que nos las arreglamos para lograr algo que no fuera solo aparecer y decir: ‘¡Hola! ¡Adiós!’, como sanar el momento más traumático de su propia vida haciéndolo por su hermano menor. Asegurándose de que él no tuviera el mismo destino, hay algo cósmicamente hermoso en eso”, indicó el artista.

La estrella señaló que improvisó una escena en la cinta y fue exactamente en la que están a punto de pelear contra los villanos. Esa línea no estaba en el guion y causó revuelo entre los fans, quienes disfrutaron completamente.

Garfield fue enfático en que no se niega a volver a darle vida a su papel en una posible trilogía de cintas, buscando darle un cierre a todo lo que ocurrió en la última entrega.

“Quiero decir, sí, definitivamente estoy abierto a algo si no es forzado. Peter y Spider-Man, estos personajes tienen que ver con el servir y ayudar, por el bien común y los fans. Es un chico de clase trabajadora de Queens que conoce la lucha y la pérdida y es profundamente empático. Intentaré tomar prestado el marco moral de Peter Parker en el sentido de que, si tuviera la oportunidad de dar un paso atrás y contar más esta historia, me sentiría seguro y confiado en mí mismo”, agregó.