Con la llegada de abril, la plataforma de streaming MAX ya ha anunciado cuáles serán los estrenos que ofrecerá para sus usuarios para Colombia, entre los que se destacan las nuevas temporadas de series galardonadas, el esperado regreso de una producción basada en un popular videojuego y películas recién salidas del cine.

Una de las novedades más importantes es la segunda temporada de The Last of Us, que ha generado gran expectativa entre los fanáticos de esta producción que se basa en el exitoso videojuego de PlayStation. A esta propuesta se suman otras producciones como Hacks, El Ensayo, Un Hombre Decente y La Chica que Limpia. En cuanto al cine, la plataforma incorpora títulos como Kraven: El Cazador, Compañera Perfecta y Paddington: Aventura en la Selva.

The Last of Us: la serie que redefinió las adaptaciones de videojuegos

La segunda temporada de The Last of Us llega el 13 de abril como uno de los estrenos más esperados del mes. Esta serie original de HBO, basada en la aclamada franquicia desarrollada por Naughty Dog para PlayStation, continúa la historia cinco años después de los eventos de la primera entrega. Joel y Ellie ahora deben afrontar una nueva etapa de su relación en un mundo que sigue siendo hostil e impredecible.

Pedro Pascal y Bella Ramsey retoman sus roles protagónicos, acompañados por Gabriel Luna y Rutina Wesley. El nuevo reparto incluye nombres como Kaitlyn Dever, Isabela Merced y Jeffrey Wright, mientras que Catherine O’Hara hará una aparición especial.