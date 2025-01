Max tiene preparado un 2025 lleno de estrenos de alto nivel, con nuevas series originales, continuaciones esperadas y sorpresas que expanden universos cinematográficos amados por los fans. Desde el regreso de The Last of Us hasta el inquietante mundo de IT: Bienvenidos a Derry, aquí te contamos todo lo que viene.

Más contenido para ti: 'Scary Movie' regresa: Marlon Wayans reveló fecha de estreno

¿Cuáles son las grandes apuestas de HBO Originals?

El Caballero de los Siete Reinos

Si quedaste fascinado con Juego de Tronos y su precuela La Casa del Dragón, este nuevo spin-off promete conquistar a los fanáticos. Ambientada un siglo antes de la historia de Daenerys Targaryen, esta serie sigue las aventuras del joven caballero Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su escudero Egg (Dexter Sol Ansell). Con la firma de George R.R. Martin, esta historia promete drama, acción y la esencia de Poniente que tanto amamos.

También te puede interesar: Novela de Darío Gómez 'El Rey del Despecho', en RCN, ya tiene fecha y hora de estreno

IT: Bienvenidos a Derry

Los escalofríos vuelven con esta precuela del terrorífico IT de Stephen King. Con la dirección de Andy Muschietti, esta serie explora el oscuro pasado del aterrador Pennywise y los miedos que han acechado al pueblo de Derry durante generaciones. Con un reparto de lujo liderado por Taylour Paige, Jovan Adepo y Bill Skarsgård, promete convertirse en un nuevo clásico del género.

The Last of Us - Temporada 2

Uno de los estrenos más esperados del año es la continuación de The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. La historia avanzará cinco años después de los eventos de la primera temporada, con un mundo aún más peligroso y las tensiones entre Joel y Ellie en su punto más crítico.

The White Lotus - Temporada 3

La satírica y galardonada serie de HBO nos lleva esta vez a Tailandia, donde nuevos personajes vivirán lujosas vacaciones que, como es costumbre, se convertirán en un caos absoluto. El elenco incluye nombres como Leslie Bibb, Walton Goggins, Jason Isaacs y Lalisa Manobal (Lisa de BLACKPINK).

TASK

El aclamado creador de Mare of Easttown, Brad Ingelsby, nos trae una nueva historia de crimen protagonizada por Mark Ruffalo, quien interpreta a un agente del FBI que intenta atrapar a un grupo de delincuentes en Filadelfia.

The Chair Company

Un drama de conspiración y misterio que sigue a un hombre (Tim Robinson) cuya vida cambia tras un incidente en su trabajo. Con un tono de suspenso intrigante, promete mantenernos al borde del asiento.

¿Cuáles son las novedades en Max Originals?

And Just Like That... - Temporada 3

Las protagonistas de Sex and the City continúan explorando el amor, la amistad y la vida en Nueva York a sus 50 años. Con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, esta tercera temporada promete nuevas aventuras, dramas y mucho estilo.

Duster

En esta historia ambientada en los años 70, una agente del FBI se asocia con un conductor de fugas para derribar un sindicato criminal. Con un elenco estelar liderado por Josh Holloway y Rachel Hilson, esta serie combina acción y suspenso.

Peacemaker - Temporada 2

John Cena regresa como el irreverente Peacemaker, el antihéroe de DC creado por James Gunn. Después del éxito de la primera temporada, esta continuación promete más humor negro, explosiones y sorpresas del universo DC.