El narco-musical 'Emilia Pérez', protagonizado por la española Karla Sofía Gascón y la dominicana Zoe Saldaña, lidera las nominaciones a los premios Óscar con 13 candidaturas, seguidos por 'The Brutalist' y el musical 'Wicked', con 10 cada una.

La película del francés Jacques Audiard se postula a ganar la estatuilla más prestigiosa del cine a mejor película y mejor película internacional, unas categorías que comparte junto a la brasileña 'I'm Still Here', protagonizada por Fernanda Torres.

Es poco habitual en estos premios que dos películas nominadas en la terna a mejor internacional también se encuentren entre las aspirantes a la categoría reina de mejor película, un hito que han logrado contados filmes en el pasado, como 'Parasite' o 'Roma'.

Al protagonismo foráneo de 'Emilia Pérez' y 'I'm Still Here' se suma la producción franco inglesa 'The Substance' que, con cinco nominaciones, es también la única que está dirigida por una mujer, Coralie Fargeat.

A estas tres producciones se añaden 'Anora', 'The Brutalist', 'A Complete Unknown', 'Conclave', 'Nickel Boys' y 'Wicked' en la categoría a mejor película.

Dónde ver las películas nominadas a los Premios Oscar 2025

'Anora' - estreno en cines 30 de enero.

'The Brutalist' - estreno en cines 6 de febrero.

'A Complete Unknown' - estreno en cines 20 de febrero.

'Conclave'- estreno en cines 20 de febrero.

'Dune: Part Two' - Max.

'Emilia Perez' - en cines, próximamente en Netflix.

'I'm still here' - próximamente en cines.

'Nickel Boys' - Apple TV.

'The Substance' - Amazon Prime Video.

'Wicked' - en cines, Apple TV+ y Amazon Prime Video