A partir de enero, Universal+ se convierte en el punto de encuentro exclusivo para los fanáticos del universo creado por Dick Wolf, el maestro detrás de éxitos como La Ley y el Orden, FBI y One Chicago. Con el estreno de las nuevas temporadas y la incorporación de La Ley y el Orden: Crimen Organizado, la plataforma no solo reúne las franquicias completas, sino que promete más acción, adrenalina y personajes inolvidables. Si eres de los que no se pierde un drama policial o médico, prepárate: este es el hogar del binge-watching que estabas esperando.

¿Qué hace tan adictivas las series de Dick Wolf? Personajes que te hacen sentir En las series de Dick Wolf, los protagonistas no son héroes inalcanzables; son personas reales enfrentando pérdidas, tensiones familiares y decisiones imposibles. Desde policías desgastados hasta médicos agotados, sus historias conectan porque, al final del día, son humanos como tú y como yo. No repara lo que no está roto Wolf entiende algo que muchos otros olvidan: si una fórmula funciona, no la cambies. Desde los primeros episodios de La Ley y el Orden, mantuvo esa mezcla ganadora de casos intrigantes y relaciones complejas entre los personajes. ¿Para qué reinventar la rueda si ya tienes un motor que ruge? Drama que mueve algo más que tu sofá Las historias de Wolf no solo buscan entretener, sino también generar impacto emocional. "Quiero conmover, crear un lazo con la audiencia que no pueda romperse", ha dicho el productor. Y lo logró: sus series no son solo para mirar, son para sentir. FBI: la saga más personal del Rey Midas de la TV Pocos lo saben, pero FBI es más que otra serie exitosa en el portafolio de Dick Wolf; es un homenaje. Inspirado por su tío, un agente del FBI en los años 50 y 60, Wolf creó esta franquicia para rendir tributo a su legado. "Siempre los admiré, y esta serie es mi manera de honrarlos", comentó. Protagonizadas por estrellas como Missy Peregrym (Catwoman) y Dylan McDermott (American Horror Story), las tres series de la franquicia (FBI, FBI: International y FBI: Most Wanted) combinan acción explosiva con casos inspirados en hechos reales. Cada episodio es una montaña rusa que mantiene a los espectadores al filo del asiento.