La espera sigue, pero la emoción no para. Max acaba de lanzar un nuevo póster de la segunda temporada de "The Last of Us", y los fans ya están analizando cada detalle. En la imagen, Ellie luce diferente, más madura y lista para enfrentar un mundo que sigue siendo brutal y despiadado.

Cinco años han pasado desde los eventos de la primera temporada, pero el pasado no se olvida tan fácilmente. Joel y Ellie tendrán que lidiar con conflictos internos mientras el caos afuera se intensifica. Y según los creadores, la historia solo se pondrá más intensa.

Un elenco que crece y una historia que se expande Pedro Pascal regresa como Joel y Bella Ramsey vuelve como Ellie. También están de vuelta Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como María. Pero lo más emocionante es la llegada de nuevos personajes clave: Kaitlyn Dever interpretará a Abby, Isabela Merced será Dina, Young Mazino dará vida a Jesse y Danny Ramírez será Manny. Además, Catherine O'Hara se une como estrella invitada, un fichaje inesperado que podría traer sorpresas. La serie que sigue rompiendo récords Desde su estreno en enero de 2023, "The Last of Us" ha sido un éxito absoluto. No solo atrapó a millones de espectadores, sino que también arrasó en premiaciones, con 24 nominaciones al Emmy y 8 estatuillas ganadas. La química entre Pascal y Ramsey ha sido clave para conectar con el público, y su interpretación en la nueva temporada promete ser todavía más impactante. El fenómeno también ha revivido el interés en los videojuegos, con un aumento en las ventas de "The Last of Us Part II", título en el que se basa esta próxima temporada. Lo que se viene en la segunda temporada La nueva entrega, que se estrenará el 13 de abril de 2025, adaptará eventos de "The Last of Us Part II" pero no todo el juego, lo que sugiere que habrá más temporadas. Craig Mazin y Neil Druckmann han adelantado que veremos cambios importantes, como la inclusión de esporas, un elemento clave del videojuego que no se usó en la primera temporada.