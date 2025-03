El crimen con arma blanca en el Reino Unido ha sido un problema creciente en los últimos años. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONS), durante el periodo 2023/24, se registraron 262 homicidios por apuñalamiento en Inglaterra y Gales, representando el 45% de todos los asesinatos en el país. En comparación, en Estados Unidos, donde las armas de fuego son legales, esa cifra apenas supera el 8%. Para los adolescentes, la situación es aún más alarmante: el 83% de los jóvenes asesinados (64 en total) fueron víctimas de ataques con cuchillo.

Este preocupante panorama es el eje central de "Adolescencia", la nueva miniserie de Netflix, protagonizada por Stephen Graham. La producción de cuatro episodios se adentra en la brutal realidad del crimen juvenil en Gran Bretaña, enfocándose en el impacto devastador que estos actos tienen en las familias de las víctimas y los agresores.

¿Está basada en hechos reales?

Aunque "Adolescencia" no es la adaptación de un caso específico, la serie se inspira en múltiples incidentes que han sacudido a la sociedad británica en los últimos años. Según Stephen Graham, quien además de actuar es coguionista junto a Jack Thorne, la idea de la serie nació tras leer reiterados informes sobre menores involucrados en crímenes con arma blanca. En una entrevista con Tudum de Netflix, Graham explicó:

"Hubo un caso en el que un joven apuñaló a una chica, y me impactó. Me pregunté: ‘¿Qué está pasando en la sociedad para que un niño mate a una niña a puñaladas? ¿Cuál es la causa de esto?’ Y luego volvió a suceder. Y volvió a suceder. Me sentí obligado a arrojar luz sobre este problema y cuestionar cómo llegamos hasta aquí".

La serie también toma inspiración del libro "Cries Unheard: Why Children Kill" de Gitta Sereny, que narra la historia de Mary Bell, una niña británica de 11 años que en 1968 fue condenada por el asesinato de dos niños.

