La plataforma de streaming Max, conocida por reunir series, películas, documentales, producciones originales y animaciones, lanzó una promoción en vísperas del Black Friday.

Entre el 14 de noviembre y el 2 de diciembre, los interesados se pueden suscribir a cualquiera de los tres planes mensuales que ofrece y disfrutar de un 70 % de descuento durante los primeros 6 meses.

El plan básico con anuncios, con 2 dispositivos a la vez y resolución Full HD tendrá un costo de $5.900 mensuales. Mientras que el estándar, con 2 dispositivos a la vez, resolución Full HD y 30 descargas para disfrutar offline tendrá un valor de $7.500 mensuales. Finalmente, el plan platino con 4 dispositivos a la vez, resolución 4K Ultra HD, audio Dolby Atmos y 100 descargas para disfrutar offline, por $9.900 mensuales.

Esta oferta está disponible en max.com para nuevos suscriptores y usuarios que regresan, así como a través de proveedores participantes.

Asimismo, la plataforma de Streaming anunció que les dará la bienvenida a sus nuevos clientes con varios estrenos en películas, series y más.

Por ejemplo, llegará la serie ‘Duna: la Profecía’, las nuevas temporadas de ‘The white lotus’, ‘The last of us’ y ‘And just like that’. También estarán disponibles películas como ‘Tornado’ y ‘Horizon: an american saga capitulo 1”.

Además, Max ofrece contenido para toda la familia con títulos como Peppa Pig y El Increíble Mundo De Gumball , y producciones locales como La Vida Secreta De Tu Mente (nominada al Emmy Internacional), Hermano De Jorel , que celebra 10 años, y Belleza Fatal, la primera novela Max Original hecha en América Latina.

El catálogo incluye también emocionantes realities como Harry Potter: Magos Pasteleros y docuseries basadas en hechos reales, como Los 43 De Ayotzinapa: Un Crimen De Estado O Perdidos En El Amazonas.