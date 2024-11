Al actor Colin Farrell no le molestaría protagonizar una segunda temporada de la popular miniserie The Penguin (El Pingüino), siempre y cuando el guion sea "verdaderamente enérgico". "Si surge una gran idea para la segunda temporada y el guion es tan vibrante o incluso más que el de la primera, definitivamente lo haría", comentó el actor irlandés en una entrevista con The Hollywood Reporter (THR).

A lo largo de ocho capítulos, The Penguin sigue el implacable ascenso al poder del jefe criminal Oz Cobb, interpretado por Farrell.

La serie se planeó originalmente como un puente entre la película The Batman (2022), de Matt Reeves, y su secuela prevista para 2026, recuerda THR. Sin embargo, el éxito del programa ha motivado a Reeves a iniciar conversaciones con HBO para darle continuidad, según informa la revista especializada. "Para mí, la medida del éxito no es muy exigente. ¿Le agrada a la mayoría de la gente? Esa simpleza ya es un éxito", afirma el actor.

A Farrell le gusta involucrarse en proyectos bien recibidos por la crítica, aunque reconoce que "la audiencia es lo que realmente importa". El rodaje de The Penguin ha sido demandante para Farrell, quien, además de someterse a un arduo proceso de maquillaje, debe transformarse en un gánster corpulento con acento neoyorquino y una mentalidad sombría.

Para lograrlo, el actor se esforzó por permanecer en personaje durante todo el tiempo en el set. Incluso, varios de sus compañeros mencionan que apenas tuvieron contacto con el verdadero Farrell, ya que él solía llevar un pasamontañas cuando no estaba maquillado para cubrir su rostro, destaca THR.

Colin Farrell odió filmar la escena final de ‘The Penguin’

Aunque el final de ‘The Penguin’ estuvo lleno de sorpresas y giros que consolidaron la serie como una de las mejores dentro de las producciones de cómics, no es sorprendente saber que Colin Farrell tuvo una experiencia muy difícil durante su rodaje.

Esta vez, no fue el incómodo maquillaje prostético lo que lo hizo miserable, sino más bien el terror de trabajar en una de las escenas más oscuras de la serie. En particular, la secuencia en la que Oz decide, para evitar que sus enemigos lo utilicen a través de alguien cercano, estrangular brutalmente a Vic con sus propias manos. Este momento transforma a Oz, quien en The Batman tenía una faceta casi simpática de mafioso, en un verdadero ser temible. Farrell admitió que resistió esta transformación hasta el último momento. “Cada fibra de mí, de Colin, lo resistía porque siempre hay una parte de ti que, sin importar lo oscuro que sea el personaje, desea que el público vea una posibilidad de redención,” explicó Farrell en una entrevista con Collider.