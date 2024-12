¡'Malcolm in the Middle' está de regreso! La querida comedia familiar se emitirá en una edición limitada de cuatro episodios en Disney+ con su elenco original.

La nueva versión de la serie llegará a las pantallas bajo su creador original, Linwood Boomer, y las estrellas Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, quienes repetirán sus papeles. Disney Branded Television ha ordenado cuatro nuevos episodios de la querida comedia. Sin embargo, aún no se ha fijado una fecha de estreno.

El trío de estrellas apareció en un video en las redes sociales para compartir la noticia del regreso del programa, con Cranston (Hal) y Kaczmarek (Lois) gritando el nombre del personaje principal de Muniz, Malcolm, un chiste recurrente de la serie original. "Sí, te escucho. ¡Ya voy!", responde Malcolm (Muniz) a sus gritos.

Una sinopsis oficial de la nueva versión dice: "En 'Malcolm in the Middle' original, el joven genio Malcolm intentaba adaptarse a la vida con su peculiar y a menudo difícil familia. En estos nuevos episodios, Malcolm y su hija se ven envueltos en el caos familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia para la fiesta de su 40º aniversario de bodas".

“'Malcolm in the Middle' es una comedia histórica que capturó la esencia de la vida familiar con humor, sentimiento y empatía”, dijo Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television. “Su representación divertida y sentida de una familia adorablemente caótica resonó entre el público de todas las edades, y estamos muy emocionados de darle la bienvenida al elenco original para que vuelva a dar vida a esa magia. Con Linwood Boomer y el equipo creativo a la cabeza, estos nuevos episodios tendrán todas las risas, bromas y caos que los fanáticos adoraron, junto con algunas sorpresas que nos recuerdan por qué este programa es tan atemporal”.

Por su parte, Karey Burke, presidente de 20th Television indicó que “Malcolm in the Middle cambió literalmente el panorama de la comedia televisiva cuando se estrenó hace dos décadas, redefiniendo lo que podría ser el género”, y agregó: “Cuando Linwood Boomer sugirió que podría ser el momento de traer de vuelta a la familia disfuncional favorita de todos para una pequeña reunión, no pudimos pensar en una serie más icónica e influyente para revisitar, junto con un elenco verdaderamente brillante para reunir”.

“Malcolm in the Middle” se emitió originalmente en Fox durante siete temporadas y 151 episodios entre 2000 y 2006. El elenco original incluía a Muniz, Cranston, Kaczmarek, Justin Berfield, Erik Per Sullivan y Christopher Masterson.

La serie resultó ser increíblemente popular desde su debut y ayudó a popularizar las comedias de una sola cámara en la televisión. El programa acumuló 33 nominaciones a los Emmy a lo largo de su trayectoria, y finalmente ganó siete de las estatuillas. Eso incluye dos victorias para Cloris Leachman como mejor actriz invitada en una comedia y dos victorias, cada una, por mejor dirección y mejor guion para una serie de comedia.

La serie completa actualmente se transmite en Hulu y en Disney +.