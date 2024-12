La lista de nominados para la 82ª edición de los Globos de Oro, presentada por los actores Mindy Kaling y Morris Chestnut, ha dejado claro que la entrega de premios de este año será un espacio para homenajear tanto a viejas estrellas infantiles como a nuevas sorpresas.

Encabezando las nominaciones se encuentra el musical Emilia Pérez, con un total de 10 candidaturas, destacándose entre los favoritos.

Entre los nombres que causaron más revuelo se encuentran Ariana Grande y Selena Gomez, dos antiguas superestrellas infantiles que continúan brillando en la industria del entretenimiento. Grande ha sido nominada por su papel en Wicked, mientras que Gomez ha recibido doble nominación, una por su participación en la película Emilia Pérez y otra por su exitosa serie de Hulu, Only Murders in the Building.

Sin embargo, una de las sorpresas más comentadas fue la inclusión de Pamela Anderson en la categoría de mejor actriz de drama. La intérprete fue nominada por su papel en The Last Showgirl, un reconocimiento que llega después de años en los que los fanáticos han exigido que su carrera actoral sea más valorada.

La nominación pone de manifiesto el creciente respeto por su trabajo en la pantalla, en un contexto donde ha sido vista muchas veces solo a través de la lente del objeto sexual, especialmente en los primeros años de su carrera.

Otro momento inesperado de la lista de nominados fue la inclusión de Jamie Foxx en la categoría de mejor actuación en un stand-up por su especial Jamie Foxx: What Had Happened Was, que se estrena el martes en Netflix. Foxx competirá con la comediante Nikki Glaser, quien también formará parte de la ceremonia como presentadora de los Globos de Oro.

En cuanto a los premios honoríficos, la veterana de Hollywood Viola Davis será reconocida con el prestigioso Premio Cecil B. DeMille, mientras que Ted Danson, tres veces ganador del Globo de Oro, recibirá el Premio Carol Burnett por su contribución a la televisión.

¿Cuándo serán los Globos de Oro?

La 82ª edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 5 de enero, y será transmitida en directo por CBS y en streaming a través de Paramount+.