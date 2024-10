El 15 de octubre, Universal+ estrena en exclusiva para Latinoamérica ‘Paris in Love’, la docuserie de 13 episodios que sigue a la icónica Paris Hilton mientras navega por los retos y lujos de su propia boda. Sí, la heredera del imperio Hilton y reina del glamour nos invita a ser testigos de un evento que promete ser épico: su fastuosa boda de tres días con el empresario Carter Reum. Así que prepárate, porque lo que vas a ver es más que una simple boda; es un show que combina amor, drama, y por supuesto, toneladas de lujo.

Más contenido para ti: Paris Hilton: así se ve sin maquillaje ¿Preciosa?

Pero no todo es tensión. También hay momentos de dulzura, como el esfuerzo que hizo Carter para adaptarse a las cámaras. Aunque no es precisamente un fan de la vida pública, el empresario entendió lo importante que era para Paris este proyecto y se lanzó a la aventura. "No está acostumbrado a esta exposición, pero lo hizo por mí", contó Hilton.

Sabemos que las bodas nunca son tan perfectas como parecen, y la de Paris no es la excepción. Uno de los momentos que más promete causar revuelo en la docuserie es el "choque de titanes" entre Carter Reum y su suegra Kathy Hilton . Al parecer, los dos tenían ideas muy diferentes sobre cómo debía ser la boda, lo que generó uno que otro conflicto. "Me estresé mucho cuando no se ponían de acuerdo", confesó Paris, dejando ver que incluso las celebridades tienen sus dramas familiares.

¿Te imaginas tener un asiento VIP para una de las bodas más esperadas del año? Pues eso es exactamente lo que ofrece ‘ Paris in Love ’. Esta serie no es solo un recorrido por vestidos, flores y diamantes (aunque sí hay mucho de eso), sino una ventana directa a los altibajos que Paris vive en su camino al altar. Y claro, con su madre Kathy Hilton y su hermana Nicky Hilton Rothschild como apoyo (o tal vez metiendo algo de drama), cada episodio promete emociones fuertes.

Paris Hilton: de socialité a ícono pop

Si alguien sabe cómo mantenerse en el centro de atención, esa es Paris Hilton. Nacida el 17 de febrero de 1981 en Nueva York, Paris creció rodeada de lujos, pero decidió que no sería solo “la heredera”. Su ascenso a la fama comenzó con The Simple Life, donde, junto a Nicole Richie, nos hizo reír a carcajadas mientras intentaban adaptarse a una vida rural muy lejos de los lujos a los que estaban acostumbradas. Pero Paris no se quedó ahí.

En 2006 lanzó su primer álbum, 'Paris', que nos dio el hit inolvidable 'Stars Are Blind', un tema que sigue siendo un clásico, especialmente tras su aparición en la galardonada película Promising Young Woman. No conforme con eso, ha sido DJ, actriz y escritora, y ha hecho de su empresa Slivington Manor Entertainment un imperio, con 'Paris in Love' como su más reciente producción. ¡Parece que no hay nada que esta mujer no pueda hacer!

¿Qué hace única a 'Paris in Love'?

"Paris in Love" no es solo otra docuserie sobre una boda de lujo. Es una invitación a conocer el lado más íntimo de Paris Hilton, una mujer que, detrás del brillo y las cámaras, enfrenta los mismos retos que cualquiera antes de casarse: nervios, desacuerdos familiares y montañas de decisiones importantes. Todo esto, por supuesto, con su estilo único y extravagante que la ha hecho un ícono.

Y es que, además de los preparativos y las locaciones de ensueño, la serie también nos muestra los momentos más vulnerables de la heredera del clan Hilton. Desde su despedida de soltera en Las Vegas hasta la elección del vestido perfecto, Paris nos invita a ser parte de una montaña rusa emocional, donde el glamour no siempre es sinónimo de perfección.

¿Quiénes están detrás del espectáculo?

Detrás de cámaras, el equipo que hace posible 'Paris in Love' es de primer nivel. La serie está producida por Warner Bros. Unscripted Television, en colaboración con Shed Media y la productora de Paris, Slivington Manor Entertainment. Además, cuenta con la producción ejecutiva de la misma Paris Hilton, quien sigue expandiendo su influencia en el mundo del entretenimiento. Con este dream team, no hay duda de que la serie será un éxito rotundo.

Así que, si estás listo para una dosis de lujo, amor, lágrimas y drama, 'Paris in Love' te espera en Universal+. No te pierdas esta oportunidad única de entrar al mundo de Paris Hilton y descubrir que, detrás de las luces, hay mucho más que una boda de ensueño.