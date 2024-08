¡Atención, fanáticos de ‘The Last of Us’! La espera está por llegar a su fin y el primer tráiler de la segunda temporada acaba de aterrizar, prometiendo un regreso explosivo que hará latir tu corazón al ritmo del apocalipsis. Con un estreno programado para 2025, HBO ha soltado un adelanto que no solo rinde homenaje al icónico videojuego, sino que también nos deja ansiosos por el caos que se avecina.

Más contenido para ti: ¿Quién es y cómo se ve Dreamfyre? La dragona de Helaena Targaryen en ‘La casa del dragón’

Reviviendo la nostalgia en cada fotograma Prepárate para un viaje emocional a través de las entrañas del juego con el primer tráiler de la temporada dos. Cada escena está impregnada de nostalgia, capturando esos momentos memorables del videojuego 'The Last of Us Parte 2' que nos hicieron morder las uñas. Desde los paisajes desolados hasta los detallados escenarios, el tráiler es un festín visual que hará que los seguidores de la saga se estremezcan de emoción. También te puede interesar: ¿Qué pasó con Ecomoda? La triste verdad tras el escenario de 'Betty, la fea' Regresos estelares y nuevas incorporaciones Bella Ramsey y Pedro Pascal están de vuelta en sus papeles como Ellie y Joel, y si pensabas que eso era todo, ¡piensa de nuevo! El tráiler ha confirmado que Kaitlyn Dever se unirá al reparto como Abby, un personaje que traerá una dosis extra de intensidad a la trama. Además, Isabela Merced se sumará al elenco como Dina, y Catherine O’Hara, famosa por su rol en “Mi pobre angelito”, tendrá un papel crucial en la serie. Gabriel Luna como Tommy, Rutina Wesley como María, y una lista de nuevos rostros, como Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord y Danny Ramirez, aseguran que la segunda temporada estará cargada de sorpresas. Un viaje oscuro y apasionante La segunda temporada arranca cinco años después del épico viaje de Ellie y Joel, llevándonos a Jackson, Wyoming, donde la aparente calma es una ilusión. La sinopsis oficial nos adelanta que Ellie se lanzará en una búsqueda implacable de justicia después de un evento violento que sacude su nueva vida. Prepárate para una exploración profunda de las secuelas físicas y emocionales mientras Ellie persigue a los responsables, prometiendo una temporada repleta de tensión y drama.